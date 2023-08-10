Естонія оголосила про надання чергової військової допомоги: про що йдеться

Країна переконана, що слід і надалі підтримувати нашу державу у боротьбі проти агресора.

На засіданні кабінету міністрів 10 серпня уряд Естонії прийняв рішення надіслати Україні стрілецьку зброю та боєприпаси.

Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії.

"Ми повинні підтримати Україну в їх боротьбі проти російської агресії, що триває. Ми знову знайшли можливість, коли Естонія може простягнути руку допомоги", – сказав міністр оборони Ханно Певкур.

Він додав, що Російська Федерація нічого не може отримати від цієї агресії. Тому всі, хто підтримує Україну, мають як прискорити надання військової допомоги, так і збільшити потужність своєї оборонної промисловості.

Що відомо про допомогу країни

Естонія надала Україні військову допомогу на суму понад 400 мільйонів євро, що становить понад 1% ВВП. Раніше військова допомога включала, наприклад, протитанкові комплекси Javelin, гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв'язку, військово-польові госпіталі, медикаменти, засоби індивідуального захисту (каски та інше) та продуктові набори (MRE).

Раніше у МЗС Естонії пояснили, чому не можуть припинити видачу віз росіянам.

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