Естонія передасть важливий пакет військової допомоги Україні: що в списку

Естонія відправить Україні нову допомогу, до якої увійдуть, зокрема, артилерійські боєприпаси.

Очільник міністерства оборони Естонії Ханно Певкур під час візиту до Києва у четвер оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 20 мільйонів євро.

Про це йдеться на сайті Міноборони Естонії.

"Пакет включає безвідкотні протитанкові гармати, вибухові речовини, різні види артилерійських боєприпасів, протигази, снайперське спорядження, боєприпаси меншого калібру та багато іншого. Ми склали цей пакет допомоги, зосередившись на тому, щоб надати максимальну користь Україні, але водночас не зменшити обороноздатність Естонії", - сказав Певкур.

Зазначається, що новий пакет допомоги включає снаряди калібру 155 мм, що є додатковим внеском Естонії в ініціативу ЄС щодо відправлення в Україну мільйона снарядів. Внесок Естонії частково профінансує Данія. Точну кількість боєприпасів не розголошують з міркувань безпеки.

За словами Певкура, із наближенням літа Україні потрібні насамперед боєприпаси, усі елементи протиповітряної оборони, а також запчастини та засоби радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна очікує, що вже від квітня, наші союзники передадуть достатню кількість артилерійських снарядів. Зокрема, це буде можливо завдяки ініціативі Чехії.

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