Естонія продовжить видавати посвідку на проживання українцям, навіть якщо у них прострочено паспорт: як відреагували у посольстві

Посол України зазначив, що ЕР могла б видавати посвідку на проживання лише на підставі чинних паспортів.

Естонія продовжить видавати посвідку на проживання українцям, навіть якщо у них буде прострочено паспорт. У посольстві України не дуже задоволені таким станом справ.

Про це пише ERR.ee.

Громадяни України можуть оновити свій прострочений паспорт у консульстві в Таллінні, а також у представництвах міграційної служби України у Чехії, Німеччині та Польщі.

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Проте з посиленням вимог до мобілізації в Україні з травня чоловіки віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані про місце проживання у додатку Міністерства оборони України "Резерв+". Це є обов'язковою умовою для отримання нового паспорта, зазначають у посольстві України. За словами посла України в Естонії Максима Кононенка, захист країни – це моральна та конституційна відповідальність чоловіків призовного віку. І завдання посольства сприятиме виконанню цього боргу.

"На момент повномасштабного вторгнення законодавство про військовий облік не було досконало опрацьоване. Тому зараз, скажімо так, проходить етап оновлення даних. І як держава Україна зобов'язана знати, хто де знаходиться і який мобілізаційний ресурс у нас є", – сказав "Актуальній камері" Максим Кононенко.

Естонія продовжує видавати посвідку на проживання всім тим, хто має на нього право, навіть якщо паспорт у такої людини прострочений. Це стосується і громадян України, та Білорусі, яка запровадила обмеження у своїх консульствах на отримання паспорта, а також громадян Росії. У МВС Естонії пояснюють, що якщо людина не порушує закону, причин відбирати у неї право жити в Естонії немає.

"Посвыдка на проживання пов'язана не з паспортом, а з людиною. Якщо людина має право жити в Естонії, то продовжувати свій дозвіл на проживання можна", — пояснив глава відділу міграційної політики МВС Янек Мягі.

Естонська практика продовження посвідки на проживання без урахування чинного паспорта українським дипломатам не дуже подобається, але це внутрішня справа Естонії. Те саме стосується і надання тимчасового захисту. Це регулювання Європейського Союзу, і ніхто не може завадити Естонії продовжити видавати документи для проживання на своїй території.

Нагадаємо, раніше ухвалою Кабінету міністрів було визначено, що громадяни України призовного віку зможуть отримати паспорт за кордоном лише за наявності військово-облікових документів.

Українцям за кордоном знову видають паспорти? Яка реальна ситуація з диппослугами?

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