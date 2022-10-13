Естонія схвалила новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде

Естонія схвалила новий пакет військової допомоги Україні. Так, невдовзі ЗСУ отримають зимову форму, спорядження та амуніцію.

Про це сьогодні, 13 жовтня, повідомила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

"Естонія щойно схвалила новий пакет військової допомоги Україні. Відправляємо зимовий одяг, спорядження та амуніцію. Ми доставимо їх швидко. Давайте всі прискоримо нашу допомогу, щоб українці могли звільнити свої території. Це шлях до миру", — написала вона в Twitter.

Підтримка Естонії

Нагадаємо, на початку серпяі прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Естонія передала Україні зброї на третину свого бюджету. А за рівнем співвідношення ВВП країни до об’ємів допомоги Естонія є лідером у підтримці України.

18 серпня естонський уряд ухвалив рішення про черговий пакет військової підтримки України, в рамках якого Естонія надішле Україні додаткове озброєння, такі як міномети та протитанкові засоби.

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