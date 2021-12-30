Естонія збирається передати Україні Javelin та гаубиці: які умови

Естонія збирається передати Україні Javelin та гаубиці: які умови

Для постачання потрібно отримати дозвіл від США, Фінляндії та Німеччини — колишніх власників озброєння.

Естонія планує передати Україні протитанкове озброєння, ракети Javelin та 122-міліметрові гаубиці. Але для цього потрібно отримати дозвіл від США, Фінляндії та Німеччини.

Про це повідомляє ERR.

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Естонія одержала ракети Javelin від США. Частину з них купили, а іншу частину отримали як військову допомогу. Вартість однієї ракети коливається від 75 тис. до 130 тис. євро в залежності від умов контракту та від конкретного типу ракети. Таллінн планує поставити Україні кілька десятків таких ракет.

Щодо гаубиць, то їх Естонія придбала у Фінляндії, а та, у свою чергу, закупила у Німеччини.

"Ми маємо попросити Німеччину та Фінляндію дати згоду на передачу зброї, і цей процес ми вже розпочали з цими країнами", — зазначив Пеетер Куймет, начальник відділу міжнародного співробітництва Міністерства оборони.

Польовий шпиталь

Естонська компанія на виділені Німеччиною кошти готує пересувний комплекс польового шпиталю для української армії. Роль Естонії полягає у координації проєкту, а також навчанні українських військових медиків роботі з цим комплексом.

Попередня допомога Естонії Україні

За словами Пеетера Куймета, Таллінн надає допомогу Україні від 2014 року.

"Ми допомогли у підготовці українських військових медиків, артилеристів, бійців загонів спеціального призначення, а також обміні інформацією з нашими військовослужбовцями", — сказав начальник відділу міжнародного співробітництва естонського міністерства оборони.

Минулого року Естонія відправила Україні 2400 пістолетів Макарова.

Нагадаємо, що президент Естонії різко висловився про переговори Байдена та Путіна.

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