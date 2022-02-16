Естонська розвідка назвала нові терміни ймовірного вторгнення Росії до України

За їхньою оцінкою, російські збройні сили готові розпочати повномасштабну військову операцію проти України від другої половини лютого.

Служба зовнішньої розвідки Естонії назвала нові терміни ймовірного вторгнення Росії до України.

Про це йдеться в офіційній доповіді відомства.

"Восени 2021-го та взимку 2022 року Росія мобілізувала 150 тис. чоловік на кордоні з Україною, розгорнувши підрозділи та війська з усіх своїх військових округів, зокрема Далекий Схід, і всіх дванадцяти армій. Це найбільше військове нарощування Росією за останні 30 років", — зазначили у розвідці.

За їхньою оцінкою, російські збройні сили готові розпочати повномасштабну військову операцію проти України від другої половини лютого.

"Після досягнення військової готовності для початку операції потрібне лише політичне рішення", — пояснили естонські розвідники.

Служба вважає, що війна в Україні не становить безпосередньої військової загрози для Естонії чи НАТО. Проте політичний та військовий тиск Росії на країни Балтії в довгостроковій перспективі може посилитися, якщо Росія досягне дипломатичного та/або військового успіху в питанні України.

"Навіть якщо вдасться переконати російське керівництво відмовитися від військової агресії, Естонія та інші західні країни мають бути готовими до все більш тривалого військового тиску з боку Росії", — наголошується в доповіді.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що не бачить жодного відведення російських військ.

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