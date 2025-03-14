Евакуація ціною життя. «Українські вертольоти» здійснили героїчну місію у Південному Судані

14 березня о 14:00 за місцевим часом у місті Джуба на території кемпу UNMISS Томпенг, відбудеться церемонія прощання Memorial Service з героїчно загиблим бортпровідником компанії «Українські вертольоти» Сергієм Приходьком.

Як зазначено в прес-релізі Місії ООН у Південному Судані (UNMISS) 7 березня 2025 року — вертоліт Організації Об'єднаних Націй (пілотований екіпажем «Українських вертольотів») під час здійснення евакуації в Насирі, штат Верхній Ніл, потрапив під обстріл. Унасліок чого загинув один член екіпажу, а двоє інших отримали серйозні поранення. Крім того, кілька членів Сил народної оборони Південного Судану (SSPDF), включаючи пораненого генерала Маджура Дака, загинули під час евакуації їх із цього району Місією ООН.

Борт авіакомпанії «Українські вертольоти», виконуючи завдання місії ООН у Республіці Південний Судан, з миротворчою метою приземлився у визначеній точці для евакуації людей. На жаль, за словами голови місії UNMISS Ніколаса Гайсома, попри отримані гарантії безпечного проходу стався збройний напад на вертоліт.

Коли розпочалась ніким неочікувана стрільба, бортпровідник-рятувальник авіакомпанії «Українські вертольоти» Сергій Приходько — закрив собою людей, які здійснювали посадку на борт і на жаль, загинув.

Командир повітряного судна Сергій Музика із вогнепальним пораненням руки зумів підняти пошкоджений вертоліт в повітря, евакуювати 8 людей та вивести їх з під обстрілу. Другий пілот — Дмитро Теплих також незважаючи на вогнепальне поранення допомагав командиру в пілотуванні пошкодженого повітряного судна. Завдяки підготовці та високій професійності пілотів, яких готує авіакомпанія «Українські вертольоти» для виконання пошуково-рятувальних операцій вдень та вночі, незважаючи на те, що повітряне судно отримало понад 20 пробоїн та зазнало значних пошкоджень від вогнепальної зброї, висококваліфікований екіпаж будучи пораненими, зумів завершити рятувальну операцію та приземлити вертоліт у визначеному безпечному місці.

Сергій Музика дуже досвідчений пілот, який вже мав великий досвід пошуково-рятувальних операцій, до прикладу під час здійснення евакуації потерпілих авіакатастрофи в Сомалі в 2015 році.

Спеціальний представник Генерального секретаря ООН та Голова Місії ООН в Південному Судані (UNMISS) Ніколас Гайсом висловив високу повагу та глибоке співчуття через загибель Сергія Приходька і заявив, що всі члени екіпажу «поводилися з неймовірною сміливістю та професіоналізмом у виконанні поставленого завдання». Ніколас Гайсом наголосив, що «атака на співробітників UNMISS є абсолютно огидною і є воєнним злочином згідно з міжнародним правом». «UNMISS закликає провести розслідування для встановлення винних і притягнення їх до відповідальності», — заявив високопосадовець ООН.

«Українські вертольоти» від початку повномасштабного вторгнення надали благодійну допомогу ЗСУ на загальну суму 228 млн гривень. З них, 167 млн грн — на підтримку сил оборони України, 35 млн — для сімей загиблих захисників та понад 13 млн грн — дітям-сиротам полеглих Героїв. Авіакомпанія взяла під опіку 37 дітей-сиріт героїв ЗСУ з Києва і Київщини та створила благодійну платформу соціально-відповідального бізнесу «Дітям наших захисників».