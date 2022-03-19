Евакуація із Бучі та Ворзеля: вік найстаршої врятованої жінки становить 106 років

Евакуація із Бучі та Ворзеля: Поліцейські Київщини вивели з окупації понад 300 жінок, дітей та літніх людей. 19 березня правоохоронці разом з рятувальниками, органами місцевого самоврядування та Червоним Хрестом вивезли з блокади сім автобусів з мирними жителями. Врятувати вдалося понад 300 громадян серед них 25 дітей та майже 10 людей з обмеженими фізичними можливостями. Варто зазначити, що вік найстаршої врятованої жінки становить 106 років. Поліцейські Бучанщини продовжують гідно нести службу та дбати про безпечну евакуацію жителів району! Національна поліція України Погляд Київщина - інформаційна агенція Моя Київщина УНІАН УНН - Українські Національні Новини Цензор.НЕТ Українська правда