Евакуація лікарень у Києві: СБУ прокоментувала погрози білоруського КДБ

Наразі вживаються всі необхідні заходи, щоб знівелювати будь-які негативні наслідки навіть теоретичної загрози.

У Службі безпеки України закликали сприймати будь-які заяви представників білоруської влади з приводу міфічних терористів, які нібито перебувають в українських лікарнях, як прояв інформаційно-психологічних спецоперацій, що грають на руку Росії.

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Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

В СБУ заявили, що спеціальні служби і представники місцевої влади реагують на кожну потенційну загрозу згідно з передбаченими протоколами дій. Наразі вживаються всі необхідні заходи, щоб знівелювати будь-які негативні наслідки навіть теоретичної загрози.

"Окремо наголошуємо: представникам білоруського режиму, який повністю здав свою країну Росії, варто зрозуміти просту річ – люди, котрі захищають Україну від окупантів, є героями, а не терористами. Бо справжні терористи перебувають у кремлі. І вони обовʼязково отримають покарання за всі свої злочини", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві терміново розпочинають евакуацію двох лікарень, оскільки в Мережі поширюється відео, де фактично анонсовано удар по цих медичних закладах.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ атакувала ракетами Черкаську область, пошкоджено об’єкт інфраструктури.

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