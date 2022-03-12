Евакуація людей із Сумщини: оприлюднено фото, від яких стискається серце

Евакуація людей із Сумщини: оприлюднено фото, від яких стискається серце

Зеленим коридором виїхали 1453 автівок та 113 автобусів.

Із Сумщини 12 березня 2022 року "зеленим коридором" виїхало 1453 автівки — 5729 громадян, 113 автобусів — 4343 громадян, 1 мікроавтобус — 10 громадян.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький та оприлюднив фото, від яких стискається серце.

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Серед людей, які виїхали:

▪️м. Суми — 1154 авто (4516 громадян),

95 автобусів (3780 громадян)

▪️м. Лебедин — 28 авто (83 громадянина),

4 автобуси (52 громадянина)

▪️м. Конотоп — 115 авто (550 громадян),

7 автобусів (210 громадян)

▪️с. В.Писарівка — 2 авто (4 громадянина),

4 автобуси (80 громадян)

▪️с. Краснопілля — 10 авто (30 громадян)

▪️м. Тростянець — 144 авто (546 громадян),

3 автобуси (117 дорослих та 74 дитини),

1 мікроавтобус (10 громадян).

Нагадаємо, росіяни розстріляли колону жінок та дітей на Київщині. Загинули семеро людей, серед них - одна дитина.

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