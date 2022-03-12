Евакуація людей із Сумщини: оприлюднено фото, від яких стискається серце

Зеленим коридором виїхали 1453 автівок та 113 автобусів.
Із Сумщини 12 березня 2022 року "зеленим коридором" виїхало 1453 автівки — 5729 громадян, 113 автобусів — 4343 громадян, 1 мікроавтобус — 10 громадян.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький та оприлюднив фото, від яких стискається серце.
Серед людей, які виїхали:
▪️м. Суми — 1154 авто (4516 громадян),
95 автобусів (3780 громадян)
▪️м. Лебедин — 28 авто (83 громадянина),
4 автобуси (52 громадянина)
▪️м. Конотоп — 115 авто (550 громадян),
7 автобусів (210 громадян)
▪️с. В.Писарівка — 2 авто (4 громадянина),
4 автобуси (80 громадян)
▪️с. Краснопілля — 10 авто (30 громадян)
▪️м. Тростянець — 144 авто (546 громадян),
3 автобуси (117 дорослих та 74 дитини),
1 мікроавтобус (10 громадян).
Нагадаємо, росіяни розстріляли колону жінок та дітей на Київщині. Загинули семеро людей, серед них - одна дитина.
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