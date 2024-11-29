Евакуація на межі божевілля: чому люди відмовляються виїжджати з Курахового і ховають дітей

Російські окупанти активно розгортають наступ на Курахове і закріплюються на його околицях. Попри те, у місті досі залишаються цивільні.

Чому жителі Курахового відомляються від евакуації, йдеться в сюжеті "Громадського".

У Кураховому до повномасштабного вторгнення проживало близько 18 тисяч осіб. Зараз там залишаються приблизно 800 цивільних.

"Зараз усе живе вибивається "мавіками" – "мавіки" зі скидом, FPV зі скидом. РСЗВ працює міцно касетними боєприпасами. Якісь незрозумілі дрони. Учора скидами чоловіка і жінку почав добивати дрон", – розповідає Василь Піпа, курахівський поліціянт, який допомагає місцевим евакуюватися.

13 листопада росіяни спалили евакуаційний автомобіль, яким поліціянти вивозили цивільних.

"Евакуація з міста Курахове відбувається на межі божевілля. Але вона того варта. Поліціянти, як і парамедики, відпрацьовують на всі сто. Кожного дня поранені, кожного дня евакуація", – говорить Василь Піпа.

Евакуація дитини

Знімальна група видання побувала у селі Дачне біля Курахового і поспілкувалася з місцевими, чому ті не хочуть виїжджати.

Пані Наталія ховала свого сина від поліцейських і запевняла, що дитину вже вивезли.

Поліцейський: Я прийшов, щоб вам допомогти

Мати дитини: Чим?

Поліцейський: Та чим завгодно. Якщо нема грошей, вам оформлять матеріальну допомогу – 10 800 грн.

Мати дитини: І на скільки мені вистачить цих коштів.

Поліцейський: А на скільки вам вистачить нервів, якщо з дитиною щось станеться.

Зрештою, жінка погоджується на евакуацію. Хлопчик розповідає, що вони майже весь час сиділи у сирому підвалі, бо були постійні обстріли. "За себе і за маму було страшно", – зізнається хлопчик.

"Мені вже хто-небудь хай буде"

Ще одна жінка на ім'я Ольга, яка відправила на евакуацію 90-річну матір до родичів на Полтавщину, вирішує залишитися. Погляди її м'яко кажучи, далекі від патріотизму.

"Куди їхати? Нас, донецьких, ніде не люблять. Принижують із 2014 року. Мені вже хто-небудь", – відповідає вона на репліку, що росіяни уже зайшли до Курахового.

"Я візьму мітлу і буду замітати. Ми нікому не потрібні. Ні Україні, ні цим (росіянам. – Ред.). Коли це закінчиться. Так кажуть, що вони (росіяни – Ред.) підуть на Дніпро і на Харків. І що робити, куди їхати. Випалена земля", – зазначає Ольга, яка працювала вчителькою в селі Дачне Курахівської громади.

Водночас, не скажеш, що жінка – прихильниця Росії: "Якщо росіяни вважають, що це – їхня територія, чого ж вони бомблять. Навіщо бомбити?".

Під окупацією жінка жити не боїться, бо вважає, що її як просту мешканку, окупанти чіпати не будуть: "Що з мене взяти".

Чого люди не виїжджають: думка поліцейського

"Дехто вже виїжджав і повернувся. Дехто не має матеріальної змоги. Люди соціально незахищені, не мають матеріальної підтримки. Ще ті, в яких є якісь родичі, можуть до них виїхати. Але основна маса людей такої змоги не має.", – каже поліціянт Віктор Коровко.

Фото: Громадське

Сам він теж із Курахового, і показує журналістам фото, що від його квартири лишилися руїни. З сумом у голосі поліцейський визнає, що його рідне Курахове скоро спіткає доля Мар'їнки та інш міст-руїн.

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