Евакуація поранених з поля бою: в Україні розповіли про нові розробки (фото)

Українські військові кажуть, що такі системи допоможуть берегти життя воїнів.

В Україні тестують роботизовані платформи для евакуації поранених з поля бою. Це допоможе зберегти життя іншим бійцям.

Про це пише "Економічна правда".

Українські конструктори на полігоні показали бойовим медикам свої розробки роботизованих платформ для евакуації поранених з поля бою. Свої вироби представили такі компанії: Terra Traverse, "Роботизовані комплекси", Keep Robotics, Trident Technologies, НВП "Українські безпілотні технології", Tencore та ще одна неназвана компанія.

Ці платформи перебувають на різних стадіях випробувань, проте одна із розробок уже отримала допуск до експлуатації.

Старший лейтенант роти "Гонор" батальйону "Вовки Да Вінчі" Олександр Ябчанка, який був присутній на випробуваннях, розповів, що такі платформи допоможуть зберегти життя українським захисникам. Він пригадав випадок, коли вони евакуйовували пораненого, то все закінчилось тим, що кількість травмованих зросла.

Нагадаємо, у ЗСУ назвали небезпечну зброю, завдяки якій окупанти просунулись на фронті.

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