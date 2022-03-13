Евакуація у Волноваському районі: з Вугледара вивезли понад 160 людей, серед них 48 - діти (фото)

Евакуація у Волноваському районі: з Вугледара вивезли понад 160 людей, серед них 48 - діти (фото)

Також за два дні владі вдалося евакуювати понад два десятка дітей і людей з інвалідністю.

Сьогодні, 13 березня, із міста Вугледара Волноваського району Донецької області евакуювали 162 людини, серед них - 48 дітей.

Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

"Продовжуємо евакуацію мирного населення там, де це можливо. Крім того, за вчора та сьогодні ми евакуювали вихованців Дружківського дитячого будинку-інтернату. Це 193 людини: 121 дитина і 72 особи з інвалідністю. Серед дітей 77 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", - повідомив він.

Ще 75 дітей вивезли з Краматорського дитячого будинку "Антошка".

Нагадаємо, в Донецькій ОДА заявивли, що місто Волноваха на Донеччині фактично вже не існує через війну Росії проти України. Більшу частину населення евакуювали, а інфраструктуру повністю зруйнували окупанти.

Волноваський район налічував понад 100 тисяч населення.