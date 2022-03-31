Евакуація з Бердянська до Запоріжжя продовжиться зранку 1 квітня

Десятки автобусів чекають на "Луначарське кільце".

Евакуація людей із Бердянська до Запоріжжя продовжиться зранку 1 квітня.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

"01.04.2022 о 07:00 посадка в автобуси з Бердянська до Запоріжжя Десятки автобусів чекають на "Луначарське кільце". Відправлення автобусів – по мірі заповнення", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, сьогодні, 31 березня, до Бердянська їхало 45 автобусів для евакуації. В місто окупанти їх не пустили. "600 людей вийшли до автобусів з міста і завтра зранку мають виїхати на Запоріжжя. Більше 30 автобусів залишаються на в'їзді до міста Бердянськ, щоб завтра забрати маріупольців і мешканців Бердянська до Запоріжжя", - зазначила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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