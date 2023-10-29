Евакуація з Херсонської області: у небезпечних районах залишається понад 600 дітей

У понеділок, 30 жовтня, понад сотню дітей та їхніх рідних планують вивезти з небезпечних районів на Івано-Франківщину.

У населених пунктах Херсонської області, які перебувають під постійними обстрілами російських окупантів, залишається проживати понад 600 дітей.

У неділю, 29 жовтня, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін закликав до негайної евакуації.

За його словами, мова йде про 23 населені пункти, звідки оголошено обов’язкову евакуацію.

“Це рішення — не чиясь примха. Це пов’язано з тим, що російська артилерія та авіація рівняє ці населені пункти з землею. Перебувати там вкрай небезпечно, особливо дітям”, - наголосив Прокудін.

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Голова ОВА повідомив, що влада робить все можливе, щоб вивезти їх разом з родинами до більш безпечних місць.

“Тільки за п’ятницю звідти вдалося евакуювати 32 дитини з їхніми родинами. Вчора [в суботу, 28 жовтня] - 9 дорослих і 4 дітей. З 24 жовтня вже евакуйовано 147 дітей. Зараз вони та їхні рідні у безпеці, вони отримують всю необхідну допомогу. Але на території з непростою безпековою ситуацією залишається 637 дітей”, - повідомив Олександр Прокудін.

Він також зауважив, що в понеділок, 30 жовтня, із двох районів запланована евакуація понад сотні дітей та їхніх рідних. Усі вони вирушать до Яремче на Івано-Франківщині, де для них підготували місця в санаторіях.

Нагадаємо, низки населених пунктів Херсонської області вирішили розпочати обов’язкову евакуацію родин із дітьми. Вона відбуватиметься примусово.

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