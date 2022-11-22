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Евакуація з Херсону та трибунал для Росії: головні новини ночі 22 листопада 2022

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Евакуація з Херсону та трибунал для Росії: головні новини ночі 22 листопада 2022

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі

Головні новини ночі 22 листопада 2022:

  • Американський сенатор пояснив, чому Путін вже програв війну в Україні. Читати далі –>
  • США закликали до деескалації після початку операції Туреччини проти курдів. Читати далі –>
  • Стало відомо, скільки території України залишається потенційно небезпечною через міни. Читати далі –>
  • У Вашингтоні пояснили, чому прокурори вивчатимуть кожний випадок агресії РФ в Україні. Читати далі –>
  • Трибунал для Росії: у США обговорюють ініціативу щодо покарання РФ. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
2210
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