Евакуація з Ізраїлю та Сектора Гази: Кулеба повідомив, що з українцями

Щодня Україна очікує, що відчиняться двері для евакуації з Сектора Гази, "але, на жаль, щось зривається".

На сьогодні немає проблем з евакуацією українців з Ізраїлю, водночас евакуацію із Сектора Гази зараз не може провести жодна країна.

Про це у ефірі програми "Сніданок з 1+1" повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Евакуація українців з Ізраїлю

З Ізраїлю до України були відправлені вже два евакуаційні авіарейси.

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"Немає проблем з евакуацією. Титанічна робота була проведена. Два літаки вивезені – в основному жінки та діти. Зараз є літаки і домовленості з авіакомпаніями, що за пристойну ціну можна купити квитки. Ми поінформували громадян України про цю можливість. Але от на останній рейс було викуплено 40 квитків", – описав ситуацію міністр.

Щодо евакуації з Сектора Гази, то вона зараз там не працює для жодної країни. Тож вивезти звідти українців поки немає змоги.

"Кожного дня ми стоїмо на межі, що ці двері відкриються, але, на жаль, щось зривається. Тому поки що просто підтримуємо з ними (українцями – ред.) зв’язок, намагаємося чим можемо їм допомагати. Але зараз усі стали замкнені в цій "клітці" – не лише українці, але й громадяни інших держав", – розповів Кулеба.

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Нагадаємо, напередодні посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що із Сектора Гази не можуть виїхати 298 українців. Їх одразу евакуюють, тільки-но Єгипет відкриє пункт пропуску.

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