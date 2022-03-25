Евакуація з Луганської і Донецької областей: список потягів на 25 березня

Потяги прямують до Львова.
Від початку війни не припиняється евакуація потягами "Укрзалізниці" українців з Луганської та Донецької областей до більш безпечних регіонів країни.
Розклад евакуаційних поїздів на п'ятницю, 25 березня, опублікував голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
За інформацією "Укрзалізниці", очікується евакуаційний поїзд з Луганської області. Орієнтовний час відправлення зі станції в Новозолотарівці - 14:00. Далі - пересадка до потягів в Донецькій області.
Розклад евакуаційних поїздів з Краматорська:
- 13:00 - №290/289 Краматорськ - Львів;
- 16:00 - №292/291 Краматорськ - Львів.
Місця організованого збору:
Сєвєродонецьк
- 10:00 - міський Палац культури, пр. Хіміків, 28.
Рубіжне
- 9:00 - будинок культури "Південний", вул. Чехова, 11.
Лисичанськ
- Частина ДСНС.
Привілля
- 10:00 на площі.
Гірське
- 10:00 - Будинок культури "Україна".
Як повідомлялося, від початку війни "Укрзалізниця" перевезла близько трьох мільйонів українців з територій, що найбільше потерпають від атак, до більш безпечного заходу країни. Крім того, 430 тисяч людей "Укрзалізниця" перевезла з України за кордон. Зокрема, до Пшемисля, Варшави, Кошице, Будапешта.