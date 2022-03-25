Евакуація з Луганської і Донецької областей: список потягів на 25 березня

Потяги прямують до Львова.

Від початку війни не припиняється евакуація потягами "Укрзалізниці" українців з Луганської та Донецької областей до більш безпечних регіонів країни.

Розклад евакуаційних поїздів на п'ятницю, 25 березня, опублікував голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За інформацією "Укрзалізниці", очікується евакуаційний поїзд з Луганської області. Орієнтовний час відправлення зі станції в Новозолотарівці - 14:00. Далі - пересадка до потягів в Донецькій області.

Розклад евакуаційних поїздів з Краматорська:

13:00 - №290/289 Краматорськ - Львів;

16:00 - №292/291 Краматорськ - Львів.

Місця організованого збору:

Сєвєродонецьк

10:00 - міський Палац культури, пр. Хіміків, 28.

Рубіжне

9:00 - будинок культури "Південний", вул. Чехова, 11.

Лисичанськ

Частина ДСНС.

Привілля

10:00 на площі.

Гірське

10:00 - Будинок культури "Україна".

Як повідомлялося, від початку війни "Укрзалізниця" перевезла близько трьох мільйонів українців з територій, що найбільше потерпають від атак, до більш безпечного заходу країни. Крім того, 430 тисяч людей "Укрзалізниця" перевезла з України за кордон. Зокрема, до Пшемисля, Варшави, Кошице, Будапешта.

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