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Евакуація з Луганської і Донецької областей: список потягів на 25 березня

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Евакуація з Луганської і Донецької областей: список потягів на 25 березня

Associated Press

Потяги прямують до Львова.

Від початку війни не припиняється евакуація потягами "Укрзалізниці" українців з Луганської та Донецької областей до більш безпечних регіонів країни. 

Розклад евакуаційних поїздів на п'ятницю, 25 березня, опублікував голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За інформацією "Укрзалізниці", очікується евакуаційний поїзд з Луганської області. Орієнтовний час відправлення зі станції в Новозолотарівці - 14:00. Далі - пересадка до потягів в Донецькій області.

Розклад евакуаційних поїздів з Краматорська:

  • 13:00 - №290/289 Краматорськ - Львів;
  • 16:00 - №292/291 Краматорськ - Львів.

Місця організованого збору:

Сєвєродонецьк

  • 10:00 - міський Палац культури, пр. Хіміків, 28.

Рубіжне

  • 9:00 - будинок культури "Південний", вул. Чехова, 11.

Лисичанськ

  • Частина ДСНС.

Привілля

  • 10:00 на площі.

Гірське

  • 10:00 - Будинок культури "Україна".

Як повідомлялося, від початку війни "Укрзалізниця" перевезла близько трьох мільйонів українців з територій, що найбільше потерпають від атак, до більш безпечного заходу країни. Крім того, 430 тисяч людей "Укрзалізниця" перевезла з України за кордон. Зокрема, до Пшемисля, Варшави, Кошице, Будапешта. 

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