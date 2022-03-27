Евакуація з Луганської і Донецької областей: список потягів на 27 березня

Евакуація з Луганської і Донецької областей: список потягів на 27 березня

Потяги мають рейс на захід країни.

"Укрзалізниця" не припиняє вивозити зі сходу країни, який потерпає від окупантів, населення до більш безпечних регіонів країни.

Графік потягів для евакуації на 27 березня оприлюднив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, у неділю з регіонів вирушать три евакуаційні потяги.

Луганська область:

14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова.

Донецька область:

13:00 - №274/273 Краматорськ - Львів;

16:00 - №276/275 Краматорськ - Львів.

До слова, напередодні завдяки гуманітарним коридорам з Луганської області вдалося евакуювати близько 600 осіб. "Режим тиші" було погоджено з Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Попасної та Гірської громади, зокрема Нижнього. Крім того, вдалося організувати вивезення людей з Кремінної.

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