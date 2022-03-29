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Евакуація з Луганської і Донецької областей: список потягів на 29 березня

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Евакуація з Луганської і Донецької областей: список потягів на 29 березня

Associated Press

Потяги мають рейс на захід країни.

"Укрзалізниця" продовжує вивозити зі сходу країни, який потерпає від окупантів країни-агресорки, населення до більш безпечних регіонів країни.

Графік потягів для евакуації на вівторок, 29 березня, оприлюднив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, з Луганської та Донецької сьогодні вирушать три евакуаційні потяги.

Донецька область

Краматорськ: 

  • 13:00 - № 274/273 Краматорськ - Львів;
  • 16:00 - № 276/275 Краматорськ - Львів.

Луганська область:

Новозолотарівка

  • 14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова.

Як повідомлялося, у понеділок, 28 березня, з Луганщини автобусами вдалося евакуювати понад 400 мешканців. Зокрема, вивезли 211 сєвєродончан, 120 лисичан, 20 рубіжан, 10 мешканців Гірської громади, 58 людей з Кремінної та з 30 Попасної.

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