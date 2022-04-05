Евакуація з Луганської області: 5 квітня вдалося вивезти близько 1,2 тис. мешканців

Найменше людей вивезли з Рубіжного.

Протягом вівторка, 5 квітня, від обстрілів окупантів вдалося врятувати майже 1200 мешканців Луганської області.

Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

Також читайте Окупанти примусово вивозять на територію РФ жителів окупованого Ізюма - Денісова

Із Сєвєродонецька вивезено 235 мешканців: 60 доставлено до потягу в Новозолотарівці, ще 175 - до Слов'янська.

Із Лисичанська виїхали 622 людини: 205 - автобусами напряму до Дніпра, а 417 – потягом із Новозолотарівки.

Крім того, евакуювалися 315 жителів Кремінної та 15 – Рубіжного. Крім того, п'ять рубіжан виїхали на власних автівках.

До слова, у вівторок з Луганської та Донецької областней вирушають чотири евакуаційні поїзди: один - з Новозолотарівким, а три - з Краматорська.

До слова, на 5 квітня заплановано сім гуманітарних кридорів. Зокрема, із Маріуполя до Запоріжжя дозволено рухатися тільки на власному транспорті, адже окупаційні війська не допускають українські автобуси. Лише зранку росіяни розблокував транспорт для евакуації з міста Мангуш до Бердянська, який супроводжують представники Міжнародного комітету Червоного хреста.

Читайте також: