Евакуація з Луганської області: 5 квітня вдалося вивезти близько 1,2 тис. мешканців

Найменше людей вивезли з Рубіжного.
Протягом вівторка, 5 квітня, від обстрілів окупантів вдалося врятувати майже 1200 мешканців Луганської області.
Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.
Із Сєвєродонецька вивезено 235 мешканців: 60 доставлено до потягу в Новозолотарівці, ще 175 - до Слов'янська.
Із Лисичанська виїхали 622 людини: 205 - автобусами напряму до Дніпра, а 417 – потягом із Новозолотарівки.
Крім того, евакуювалися 315 жителів Кремінної та 15 – Рубіжного. Крім того, п'ять рубіжан виїхали на власних автівках.
До слова, у вівторок з Луганської та Донецької областней вирушають чотири евакуаційні поїзди: один - з Новозолотарівким, а три - з Краматорська.
До слова, на 5 квітня заплановано сім гуманітарних кридорів. Зокрема, із Маріуполя до Запоріжжя дозволено рухатися тільки на власному транспорті, адже окупаційні війська не допускають українські автобуси. Лише зранку росіяни розблокував транспорт для евакуації з міста Мангуш до Бердянська, який супроводжують представники Міжнародного комітету Червоного хреста.