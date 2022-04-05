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Евакуація з Луганської області: 5 квітня вдалося вивезти близько 1,2 тис. мешканців

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Евакуація з Луганської області: 5 квітня вдалося вивезти близько 1,2 тис. мешканців

Associated Press

Найменше людей вивезли з Рубіжного.

Протягом вівторка, 5 квітня, від обстрілів окупантів вдалося врятувати майже 1200 мешканців Луганської області.

Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

Із Сєвєродонецька вивезено 235 мешканців: 60 доставлено до потягу в Новозолотарівці, ще 175 - до Слов'янська.

Із Лисичанська виїхали 622 людини: 205 - автобусами напряму до Дніпра, а 417 – потягом із Новозолотарівки.

Крім того, евакуювалися 315 жителів Кремінної та 15 – Рубіжного. Крім того, п'ять рубіжан виїхали на власних автівках.

До слова, у вівторок з Луганської та Донецької областней вирушають чотири евакуаційні поїзди: один - з Новозолотарівким, а три - з Краматорська. 

До слова, на 5 квітня заплановано сім гуманітарних кридорів. Зокрема, із Маріуполя до Запоріжжя дозволено рухатися тільки на власному транспорті, адже окупаційні війська не допускають українські автобуси. Лише зранку росіяни розблокував транспорт для евакуації з міста Мангуш до Бердянська, який супроводжують представники Міжнародного комітету Червоного хреста. 

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