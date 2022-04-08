Евакуація з Луганської області: 8 квітня заплановано п'ять гуманітарних коридорів

Евакуація буде із Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Попасної, Гірської громади.

"Укрзалізниця" не припиняє вивозити населення з території Луганської і Донецької областей, де окупанти зосереджують свої сили, до більш безпечних регіонів країни.

Список потягів для евакуації на п'ятницю, 8 квітня, опублікував голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

За інформацією "Укрзалізниці", очікується евакуаційний поїзд з Луганщини. Орієнтовний час відправлення зі станції в Новозолотарівці - 14:00.

Далі - пересадка до потягів в Донецькій області.

У п'ятницю гуманітарних коридорів буде п’ять: із Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Попасної, Гірської громади.

Як повідомлялося, у Луганській області армія Російської Федерації накопичує техніку і людей для прориву, але їм це не вдається. Наразі спроби наступу невдалі, а тому окупанти країни-агресорки виконують "свій улюблений план - просто гатять по всім містах".

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