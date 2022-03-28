Евакуація з Луганської області: список потягів на 28 березня

Евакуація з Луганської області: список потягів на 28 березня

Потяги мають рейс на захід країни.

"Укрзалізниця" не припиняє вивозити зі сходу країни, який потерпає від окупантів, населення до більш безпечних регіонів країни.

Графік потягів для евакуації на понеділок, 28 березня, оприлюднив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

Евакуаційний потяг з Луганщини:

Орієнтовний час відправлення зі станції в Новозолотарівці — 14:00.

Евакуація для жителів Сєвєродонецька запланована біля міського Палацу культури о 10:00.

"Патрульні задіяні в організації підвезення людей з укриттів до місця збору. Прохання до волонтерів долучитися до підвезення", - наголосив голова ОВА.

Після цього людей пересадять до потягів в Донецькій області. Звідти вони вирушать на захід країни.

До слова, завдяки гумкоридору 27 березня з Луганської області вдалося евакуювати понад 500 мешканців.

Як повідомлялося, у неділю, 27 березня, працювали два гуманітарні коридори для Донецької та Луганської областей. Вдалося евакуювати 1099 людей. Зокрема, з Маріуполя до Запоріжжя на власному автотранспорті за добу дісталися 586 людей.

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