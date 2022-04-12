Евакуація з Луганської та Донецької областей: список потягів на 12 квітня

Евакуація з Луганської та Донецької областей: список потягів на 12 квітня

Потяги вирушають до західних областей України.

"Укрзалізниця" не припиняє вивозити до західних регіонів мирне населення з території Луганської і Донецької областей, де російські окупанти зосереджують свої сили.

Список потягів для евакуації на вівторок, 12 квітня, опублікував голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

За його словами, діятиме шість додаткових евакуаційних поїздів з Луганщини та Донеччини.

Луганська область

Орієнтовний час відправлення зі станції в Новозолотарівці - 14:00. Далі відбувається пересадка до потягів в Донецькій області

5501 Новозолотарівка – Лозова.

Донецька область

Слов’янськ

№45 Слов’янськ – Ужгород 12:00;

№273 Слов’янськ – Львів 17:00

№91 Слов’янськ – Одеса - 18:07;

Покровськ

10:00 - 240/239 Покровськ – Тернопіль;

14:00 - 241/242 Покровськ – Львів;

16:30 - 234/233 Покровськ – Чоп;

17:30 - 225/226 Покровськ – Чернівці.

"Укрзалізниця" повідомляє, що додаткові електрички будуть призначені за необхідності диспетчерським розкладом, стежте за оголошеннями на вокзалі.

Як повідомлялося, більша частина населення Донецької області евакуювалася – ОВА.

Раніше Міноборони України повідомило, що активні бойові дії на Донбасі розпочнуться найближчим часом. 4 квітня Павло Кириленко рекомендував всім цивільним евакуюватися з Донеччини.

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