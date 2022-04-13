Евакуація з Луганської та Донецької областей: список потягів на 13 квітня

Евакуація з Луганської та Донецької областей: список потягів на 13 квітня

Потяги прямують на захід країни.

"Укрзалізниця" не припиняє вивозити зі сходу країни, який потерпає від окупантів, населення до більш безпечних регіонів країни.

Список потягів для евакуації на середу, 13 квітня, оприлюднив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, сьогодні три евакуаційні потяги вирушать із Луганщини та Донеччини.

Луганська область

Новозолотарівка

14:00 - 5501 Новозолотарівка – Лозова.

Донецька область

Покровськ

16:30 - 234/233 Покровськ – Чоп.

Слов’янськ

17:00 - 274/273 Слов’янськ – Львів.

Як повідомлялося, у ніч проти середи, 13 квітня, російські війська обстріляли залізничну станцію в центральній Україні. Ніхто із пасажирів та залізничників не постраждав. Через обстріли окупантів "Укрзалізниця" змінила маршрут та графік для 17 пасажирських поїздів.

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