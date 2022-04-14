Евакуація з Луганської та Донецької областей: список потягів на 14 квітня

Евакуація з Луганської та Донецької областей: список потягів на 14 квітня

Зі Слов'янська потяг скасували.

"Укрзалізниця" не припиняє вивозити до західних областей країни мирних мешканців з Донбасу: на четвер, 14 квітня, призначено кілька потягів.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Донецька область

Евакуаційний поїзд відправиться сьогодні зі станції Покровськ:

№233 Покровськ – Чоп о 16:30.

"У зв’язку зі зменшенням потоку пасажирів та зважаючи на ситуацію у регіоні, додаткові евакуаційні рейси зі станції Слов’янськ не заплановані", - повідомили у компанії перевізника.

Луганська область

Відбудеться відправлення регулярних поїздів 46 на Ужгород (безкоштовно), 137 на Хмельницький (безкоштовно) та 91 на Одесу (по квитках) здійснюється з Лозової.

Перший поїзд у напрямку Ужгорода відправиться о 12:00, останній - на Одесу - о 19:28.

Як повідомлялося, російські війська накопичують техніку під Рубіжним в Луганській області, не дотримуються "режиму тиші" за всіма напрямками в регіоні. Голова ОВА Сергій Гайдай просить евакуюватися мешканців Луганщини.

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