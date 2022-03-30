Евакуація з Луганської та Донецької областей: список потягів на 30 березня

Евакуація з Луганської та Донецької областей: список потягів на 30 березня

Відправлення зі станції в Новозолотарівці - 14:00.

"Укрзалізниця" продовжує вивозити мирних мешканців зі східних регіонів країни, які потерпають від окупантів країни-агресорки Росії.

Графік потягів для евакуації з Луганської області на 30 березня оприлюднив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

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У середу, 30 березня, за інформацією "Укрзалізниці", очікується евакуаційний поїзд з Луганщини. Орієнтовний час відправлення зі станції в Новозолотарівці - 14:00.

Далі відбувається пересадка до потягів в Донецькій області - у Краматорську:

13:00 - №278/277 Краматорськ - Львів;

16:00 - №280/279 Краматорськ - Львів.

Тим часом в "Укрзалізниці" повідомляють, що отримали зелене світло для рейсів 45/46, 138/137 та 92/91. "Ддоїхати до Краматорська та врятувати ще три партії біженців з Луганщини та Донеччини", - йдеться у повідомленні.

Рейси до Ужгорода, Одеси та Хмельницького вирушать о 10:00, 15:30, 18:00 відповідно.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" повідомила, що від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну швидкісними потягами евакуйовано 168 тисяч людей. Інтерсіті+ здійснили 169 рейсів. Середня населеність потягів складала 994 пасажири на рейс - це понад 100% місткості одного потяга.

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