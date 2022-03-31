Евакуація з Луганської та Донецької областей: список потягів на 31 березня

Евакуація з Луганської та Донецької областей: список потягів на 31 березня

Потяги мають рейс на захід країни.

"Укрзалізниця" не припиняє вивозити зі сходу країни, який потерпає від російських окупантів, населення до більш безпечних регіонів країни.

Графік потягів для евакуації на 31 березня оприлюднив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, у четвер з регіонів вирушать три евакуаційні потяги.

Луганська область:

Новозолотарівка

14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова.

Донецька область:

Краматорськ

13:00 - №282/281 Краматорськ - Львів;

16:00 - №284/283 Краматорськ - Львів.

До слова, напередодні у Лисичанську Луганської області армія Російської Федерації обстріляла автобуси для евакуації мирних мешканців. Постраждалих немає. Загалом упродовж протягом 30 березня з міста вдалося врятувати 260 осіб.

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