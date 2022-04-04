Евакуація з Луганської та Донецької областей: список потягів на 4 квітня

Евакуація з Луганської та Донецької областей: список потягів на 4 квітня

Потяги мають рейс на захід країни.

Укрзалізниця" не припиняє вивозити зі сходу країни, який потерпає від російських окупантів, населення до більш безпечних регіонів країни.

Графік потягів для евакуації на 4 квітня оприлюднив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

Луганська область

Орієнтовний час відправлення зі станції в Новозолотарівці - 14:00:

14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова

Далі відбудеться пересадка до потягів в Донецькій області. Вони прямуватимуть з Краматорська до Львова.

Нагадаємо, в неділю, 3 квітня, вдалося евакуювати 2 694 мирних жителів. Зокрема, і з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області вдалося евакуювати 1 467 людей.

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