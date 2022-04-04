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Евакуація з Луганської та Донецької областей: список потягів на 4 квітня

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Евакуація з Луганської та Донецької областей: список потягів на 4 квітня

УНІАН

Потяги мають рейс на захід країни.

Укрзалізниця" не припиняє вивозити зі сходу країни, який потерпає від російських окупантів, населення до більш безпечних регіонів країни.

Графік потягів для евакуації на 4 квітня оприлюднив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

Луганська область

Орієнтовний час відправлення зі станції в Новозолотарівці - 14:00:

  • 14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова

Далі відбудеться пересадка до потягів в Донецькій області. Вони прямуватимуть з Краматорська до Львова.

Нагадаємо, в неділю, 3 квітня, вдалося евакуювати 2 694 мирних жителів. Зокрема, і з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області вдалося евакуювати 1 467 людей.

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Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
69
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