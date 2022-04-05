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Евакуація з Луганської та Донецької областей: список потягів на 5 квітня

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Евакуація з Луганської та Донецької областей: список потягів на 5 квітня

Associated Press

Потяги прямують на захід країни.

"Укрзалізниця" продовжує вивозити мешканців зі східних регіонів країни, які потерпають від обстрілів армії країни-агресорки Росії.

Список потягів для евакуації з Луганської та Донецької областей на  5 квітня оприлюднив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, у вівторок з регіонів вирушать чотири евакуаційні поїзди. 

Луганська область

Новозолотарівка

  • 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова.

Донецька область

Краматорськ 

  • 13:00 – 274/273 Краматорськ – Львів;
  • 16:00 – 276/275 Краматорськ – Львів;
  • 18:00 – 278/277 Краматорськ – Львів.

Як повідомлялося, в Україні за 4 квітня всього евакуйовано 3376 людей. По гуманітарних коридорах з Маріуполя  та Бердянська за сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2405 людей. З них із Маріуполя – 1553 людини. Також 805 людей доїхали з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь.

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