Евакуація з Луганської та Донецької областей: список потягів на 6 квітня

Потяги прямують на захід країни.
Від початку війни, 24 лютого, "Укрзалізниця" не припиняє вивозити мешканців зі східних регіонів країни, які потерпають від обстрілів армії країни-агресорки Росії.
Список потягів для евакуації з Луганської та Донецької областей на 6 квітня оприлюднив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.
У середу з регіонів вирушать чотири безкоштовні евакуаційні поїзди.
Луганська область:
Новозолотарівка
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова.
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Донецька область
Краматорськ
- 13:00 – 274/273 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – 276/275 Краматорськ – Львів;
- 17:00 – 278/277 Краматорськ – Львів.
До слова, протягом вівторка, 5 квітня, від обстрілів окупантів вдалося врятувати майже 1200 мешканців Луганської області.
Як повідомлялося, протягом вівторка, 5 квітня, із заблокованих російськими окупантами населених пунктів вдалося евакуювати 3846 людей на вільну територію України.