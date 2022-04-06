Евакуація з Луганської та Донецької областей: список потягів на 6 квітня

Евакуація з Луганської та Донецької областей: список потягів на 6 квітня

Потяги прямують на захід країни.

Від початку війни, 24 лютого, "Укрзалізниця" не припиняє вивозити мешканців зі східних регіонів країни, які потерпають від обстрілів армії країни-агресорки Росії.

Список потягів для евакуації з Луганської та Донецької областей на 6 квітня оприлюднив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

У середу з регіонів вирушать чотири безкоштовні евакуаційні поїзди.

Луганська область:

Новозолотарівка

14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова.

Донецька область

Краматорськ

13:00 – 274/273 Краматорськ – Львів;

16:00 – 276/275 Краматорськ – Львів;

17:00 – 278/277 Краматорськ – Львів.

До слова, протягом вівторка, 5 квітня, від обстрілів окупантів вдалося врятувати майже 1200 мешканців Луганської області.

Як повідомлялося, протягом вівторка, 5 квітня, із заблокованих російськими окупантами населених пунктів вдалося евакуювати 3846 людей на вільну територію України.

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