Евакуація з Луганської та Донецької областей: список потягів на 7 квітня

Потяги прямують на захід країни.
"Укрзалізниця" не припиняє вивозити зі сходу країни, який потерпає від окупантів, населення до більш безпечних регіонів країни.
Список потягів для евакуації на четвер, 7 квітня, оприлюднив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, сьогодні у рейс вирушать чотири безкоштовні евакуаційні поїзди з Луганщини і Донеччини.
Луганська область
Новозолотарівка
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова.
Донецька область
Краматорськ:
- 10:00 – 274/273 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – 276/275 Краматорськ – Львів;
- 18:00 – 278/277 Краматорськ – Львів.
Як повідомлялося, "Укрзалізниця" за минулу добу, 6 квітня, евакуювала 14 тисяч осіб з чотирьох міст: Лозової, Краматорська, Слов‘янська та Барвінкового.