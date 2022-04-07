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Евакуація з Луганської та Донецької областей: список потягів на 7 квітня

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Евакуація з Луганської та Донецької областей: список потягів на 7 квітня

www.uz.gov.ua

Потяги прямують на захід країни.

"Укрзалізниця" не припиняє вивозити зі сходу країни, який потерпає від окупантів, населення до більш безпечних регіонів країни.

Список потягів для евакуації на четвер, 7 квітня, оприлюднив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, сьогодні у рейс вирушать чотири безкоштовні евакуаційні поїзди з Луганщини і Донеччини.

Луганська область

Новозолотарівка

  • 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова.

Донецька область

Краматорськ: 

  • 10:00 – 274/273 Краматорськ – Львів;
  • 16:00 – 276/275 Краматорськ – Львів;
  • 18:00 – 278/277 Краматорськ – Львів.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" за минулу добу, 6 квітня, евакуювала 14 тисяч осіб з чотирьох міст: Лозової, Краматорська, Слов‘янська та Барвінкового.

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