Евакуація з Луганської та Донецької областей: список потягів на 9 квітня

Потяги вирушають до західних областей України.
"Укрзалізниця" не припиняє вивозити до західних регіонів мирне населення з території Луганської і Донецької областей, де російські окупанти зосереджують свої сили.
Список потягів для евакуації на суботу, 9 квітня, опублікувала пресслужба "Укрзалізниці".
Покровськ
Зі станції відправляться такі пасажирські та електропоїзди :
- Покровськ- Тернопіль 10:00;
- Покровськ - Львів 12:00;
- Покровськ - Чернівці 13:00;
- Покровськ - Чоп 16:00;
- Покровськ - Пятихатки - Львів 12:30;
- Покровськ - Пятихатки - Львів 14:30.
Слов’янськ
Зі станції відправляються у рейс потяги:
- № 45 Слов’янськ - Ужгород 12:30
- № 273 Слов’янськ - Чернівці 14:00
- № 275 Слов’янськ - Тернопіль 15:00
- № 277 Слов’янськ - Львів 16:30
Крім того, зі станції Слов’янськ буде відправлено два електропоїзда диспетчерським розкладом.
Крім того, у суботу, 9 квітня, відправиться евакуаційний потяг з Луганської області, повідомив очільник ОДА Сергій Гайдай. Орієнтовний час відправлення зі станції в Новозолотарівці - 14:00.
Далі відбувається пересадка до потягів в Донецькій області.
Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська. Наразі відомо про щонайменше пів сотні загиблих цивільних. Жертвами отаки окупантів стали і діти. Касетні ракети, якими росіяни вбили мирних людей на вокзалі у Краматорську, підписали "за детей Донбасса".
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