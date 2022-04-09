Евакуація з Луганської та Донецької областей: список потягів на 9 квітня

Евакуація з Луганської та Донецької областей: список потягів на 9 квітня

Потяги вирушають до західних областей України.

"Укрзалізниця" не припиняє вивозити до західних регіонів мирне населення з території Луганської і Донецької областей, де російські окупанти зосереджують свої сили.

Список потягів для евакуації на суботу, 9 квітня, опублікувала пресслужба "Укрзалізниці".

Покровськ

Зі станції відправляться такі пасажирські та електропоїзди :

Покровськ- Тернопіль 10:00;

Покровськ - Львів 12:00;

Покровськ - Чернівці 13:00;

Покровськ - Чоп 16:00;

Покровськ - Пятихатки - Львів 12:30;

Покровськ - Пятихатки - Львів 14:30.

Слов’янськ

Зі станції відправляються у рейс потяги:

№ 45 Слов’янськ - Ужгород 12:30

№ 273 Слов’янськ - Чернівці 14:00

№ 275 Слов’янськ - Тернопіль 15:00

№ 277 Слов’янськ - Львів 16:30

Крім того, зі станції Слов’янськ буде відправлено два електропоїзда диспетчерським розкладом.

Крім того, у суботу, 9 квітня, відправиться евакуаційний потяг з Луганської області, повідомив очільник ОДА Сергій Гайдай. Орієнтовний час відправлення зі станції в Новозолотарівці - 14:00.

Далі відбувається пересадка до потягів в Донецькій області.

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська. Наразі відомо про щонайменше пів сотні загиблих цивільних. Жертвами отаки окупантів стали і діти. Касетні ракети, якими росіяни вбили мирних людей на вокзалі у Краматорську, підписали "за детей Донбасса".

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