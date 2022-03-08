Евакуація з Маріуполя: російські окупанти не випустили людей, розпочавши атаку в напрямку гумкоридору

Евакуація з Маріуполя: російські окупанти не випустили людей, розпочавши атаку в напрямку гумкоридору

Захисники міста підготували маршрут, але ворог не дав евакуювати жителів.

У Маріуполі російські загарбники знову не дали можливість евакуювати мирне населення. Як повідомляють в Операції об'єднаних сил (ООС), окупанти почали атаку у напрямку гуманітарного коридору.

"Для евакуації мирних жителів Маріуполя за єдиним маршрутом захисники міста вжили низку заходів: розчистили дороги від мін, зняли інженерні загородження тощо.

Тим не менш, окупанти не випустили дітей, жінок, людей похилого віку з міста. Ворог розпочав атаку саме у напрямку гуманітарного коридору", - йдеться у повідомленні ООС 8-го березня.

Раніше повідомлялося, що до Маріуполя вирушила гуманітарна допомога.

Евакуювати населення з Маріуполя окупанти не дозволяють кілька днів, відкриваючи обстріл міста.