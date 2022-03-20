Евакуація з потерпілих від війни регіонів: список потягів з Донецької області на 20 березня

Евакуація з потерпілих від війни регіонів: список потягів з Донецької області на 20 березня

Потяги мають рейси на захід країни.

"Укрзалізниця" від початку війни не припиняє евакуацію мешканціз з найбільш потерпілих від бойових дій регіонів, зокрема зі східних областей.

Розклад поїздів для евакуації із залізничних станцій Донецької області на 20 березня опублікував голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Станція Слов'янськ:

поїзд № 45/46 Ужгород – Лозова (можливе продовження курсування до ст. Краматорськ) – час прибуття уточнюється;

(можливе продовження курсування до ст. Краматорськ) – час прибуття уточнюється; поїзд № 267/266 Краматорськ – Львів (відправлення з Краматорська о 13:00);

(відправлення з Краматорська о 13:00); поїзд № 269/268 Краматорськ – Львів (відправлення з Краматорська о 16:00);

(відправлення з Краматорська о 16:00); поїзд № 138/137 Хмельницький – Лозова (можливе продовження курсування до ст. Краматорськ) – час прибуття уточнюється;

(можливе продовження курсування до ст. Краматорськ) – час прибуття уточнюється; поїзд № 92/91 Одеса – Лозова (можливе продовження курсування до ст. Краматорськ) – час прибуття уточнюється;

(можливе продовження курсування до ст. Краматорськ) – час прибуття уточнюється; поїзд № 142/141 Львів – Лозова (час прибуття уточнюється).

Як повідомлялося, від початку війни Російської Федерації в Україні "Укрзалізниця" евакуювала 2,5 мільйони громадян з найгарячіших точок нашої країни до більш безпечних західних регіонів. За кордон було евакуйовано близько 300 тисяч осіб.

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