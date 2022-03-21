Евакуація з потерпілих від війни регіонів: список потягів з Донецької області на 21 березня

Евакуація з потерпілих від війни регіонів: список потягів з Донецької області на 21 березня

Потяги мають рейси на захід країни.

"Укрзалізниця" від початку війни не припиняє евакуацію людей з потерпілих від бойових дій регіонів, зокрема зі східних областей.

Розклад поїздів для евакуації із залізничних станцій Донецької області на 21 березня опублікував голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Станція Слов'янськ:

поїзд № 45/46 Лозова – Ужгород (можливе продовження до ст. Краматорськ) – час відправлення уточнюється;

поїзд № 271/270 Краматорськ – Львів (відправлення з Краматорська о 13:00);

поїзд № 273/272 Краматорськ – Львів (відправлення з Краматорська о 16:00);

поїзд № 138/137 Лозова – Хмельницький (можливе продовження до ст. Краматорськ) – час відправлення уточнюється;

поїзд № 142/141 Лозова – Львів (час відправлення уточнюється).

Як повідомлялося, від початку війни Російської Федерації в Україні "Укрзалізниця" евакуювала 2,5 мільйони громадян з найгарячіших точок нашої країни до більш безпечних західних регіонів. За кордон було евакуйовано близько 300 тисяч осіб.

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