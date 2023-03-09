Евакуація з зони бойових дій: чому люди не хочуть виїжджати

Примусова евакуація дітей із зон активних бойових дій буде. Йдеться про дітей, чиї батьки відмовляються виїжджати. Для таких випадків Уряд затвердив окрему процедуру - дітей будуть вивозити у супроводі одного з батьків або ж законного представника. При цьому відмовитись евакуювати дитину не вийде.

Наразі під критерії застосування примусової евакуації дітей із зони боїв підпадає лише Бахмут на Донеччині, де досі залишаються понад 4000 людей, із яких 38 дітей.

Від початкі повномасштабного вторгнення до роботи патрульних Луганщини додалася ще й евакуація населення з небезпечних територій. Команда копів рятувала людей з підвалів і під обстрілами возила людям продукти. Від загибелі правоохоронці врятували понад 45 тисяч людей і зараз працюють далі.

Керівник Патрульної поліції Луганщини Віктор Левченко в ефірі 1+1 розповів, що попри те, що в обов'язках патрульних немає функції вивозити людей, але є обов'язок допомагати. Із особового складу ніхто не задавав жодних питань, а тільки всі включились у роботу.

За його словами, найважче під час евакуації - переконати вивезти людей.

Левченко зазначив, що росіяни не ведуть жодної роботи над тим, щоб ані вивезти, ані вмовити залишитися в зоні бойових дій.

“Окупанти перетворили Луганщину та Донеччину в свої бойові бази з усіма наслідками. Про людей там ніхто не думаю”, - додав він.