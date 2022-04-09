Перелік евакуаційних поїздів на 10 березня 2022 року: по Україні та міжнародні

Для всіх охочих виїхати за кордон чи переїхати в інший регіон України "Укрзалізниця" все ще пускає евакуаційні поїзди. Читайте в матеріалі ТСН.ua про евакуаційні рейси на 10 березня 2022 року.
В "Укрзалізниці" оприлюднили перелік евакуаційних поїздів на 10 березня 2022 року. Як і раніше проїзд в них повністю безкоштовний для всіх категорій населення.
Евакуаційні поїзди по станції Київ
- 06:23 - №114, 142 Львів - Лиман
- 07:00 - №722 Дарниця - Харків
- 07:00 - №732 Дарниця - Дніпро
- 08:00 - №705 Дарниця - Львів
- 12:06 - №45 Ужгород - Лиман
- 13:34 - №114/142 Лиман - Львів
- 14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ
- 14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський
- 15:02 - №55 Київ - Рахів
- 17:00 - №743 Київ - Львів
- 17:12 - №13 Київ - Солотвино
- 17:42 - №792 Київ - Кременчук
- 17:42 - №790 Київ - Кропивницький
- 18:30 - №81 Київ - Ужгород
- 19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ
- 19:48 - №95 Київ - Рахів
- 20:05 - №29 Київ - Ужгород
- 20:12 - №49 Київ - Трускавець
- 20:21 - №59 Київ - Чоп
- 20:21 - №57 Київ - Ворохта
- 21:07 - №38 Київ - Запоріжжя
- 21:15 - №105 Київ - Одеса
- 21:22 - №97 Київ - Ковель
- 21:50 - №15 Харків - Рахів
- 22:03 - №149 Полтава - Чернівці
- 22:22 - №7 Київ - Чернівці
- 22:37 - №91 Київ - Львів
- 22:47 - №46 Лиман - Ужгород
- 23:46 - №771 Київ - Хмельницький
Евакуаційні поїзди по станції Харків
- 04:11 - №114, 142 Лиман - Львів
- 07:15 - ІС+ Харків - Львів
- 08:00 - ІС+ Харків - Львів
- 12:36 - №46 Лиман - Ужгород
- 14:00 - ІС+ Харків - Львів
- 14:39 - №114, 142 Львів - Лиман
- 15:09 - №15 Харків - Рахів
- 17:00 - №723 Харків - Львів
- 19:27 - №795 Харків - Дніпро
- 21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ
- 21:43 - №7 Харків - Одеса
- 22:40 - №45 Ужгород - Лиман
Евакуаційні поїзди по станції Вінниця
- 00:28 - №105 Київ - Одеса
- 00:58 - №078 Одеса - Ковель
- 01:05 - №041 Дніпро - Трускавець
- 02:35 - №771 Київ - Хмельницький
- 03:42 - №060 Чоп - Київ
- 03:42 - №058 Ворохта - Київ
- 03:54 - №106 Одеса - Київ
- 04:31 - №081 Ужгород - Київ
- 04:42 - №050 Трускавець - Київ
- 06:03 - №056 Рахів - Київ
- 06:47 - №770 Кам’янець-Подільський - Київ
- 16:41 - №772 Хмельницький - Київ
- 17:20 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський
- 18:07 - №055 Київ - Рахів
- 20:50 - №716 Львів - Київ
- 21:45 - №081 Київ - Ужгород
- 22:32 - №042 Трускавець - Дніпро
- 23:17 - №049 Київ - Трускавець
- 23:26 - №057 Київ - Ворохта
- 23:26 - №059 Київ - Чоп
Евакуаційні поїзди по станції Запоріжжя
- 11:07 - №006 Рахів - Запоріжжя
- 12:20 - №120 Запоріжжя - Львів
- 14:45 - №005 Запоріжжя - Рахів
Евакуаційні поїзди по станції Дніпро
- 06:23 - №796 Дніпро - Харків
- 08:16 - №738 Запоріжжя - Київ
- 14:00 - №732 Дніпро - Львів
- 14:26 - №41 Дніпро - Трускавець
- 16:39 - №6 Запоріжжя - Рахів
Міжнародні евакуаційні поїзди
Польща
- № 7603/7604 Львів - Пшемисль о 00:40
- № 7605/7606 Львів - Пшемисль о 05:27
- №35/36 (Одеса) Львів - Пшемисль о 07:10
- № 907/908 Дніпро - Хелм о 08:00
- № 7607/7608 Львів - Пшемисль о 08:52
- № 916/915 Кривий Ріг - Хелм о 10:30
- № 902/901 Запоріжжя - Хелм о 11:00
- № 7609/7610 Львів - Пшемисль о 12:12
- № 7616/7617 Львів - Хелм о 14:00
- № 7611/7612 Львів - Пшемисль о 15:40
- № 67/68 Київ - Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм)
- № 7601/7602 Львів - Пшемисль о 19:55
- № 7618/7619 Львів - Хелм о 20:30
Угорщина
- Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.
Словаччина
- Поїзд Чоп - Чиєрна-над-Тісоу - Кошице вирушатиме о 10:35 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 13:49.
Румунія
- Одеська залізниця спільно з Дунайським пароплавством запустила новий евакуаційний маршрут Одеса - Тульча (Румунія): о 23:23 з одеського вокзалу вирушає 4-вагонний поїзд до Ізмаїла з пересадкою на катер до Тульчі. Прибуття до Румунії о 10:30, рейс повністю безкоштовний.
Додаткові евакуаційні поїзди по Україні
Упродовж дня "Укрзалізниця" буде призначати додаткові евакуаційні рейси в залежності від пасажиропотоку. Наразі були анонсовані такі поїзди:
- Краматорськ: Поїзд 261/262 Краматорськ - Львів, 13 вагонів, 09:00
- Харків: Поїзд 229/230 Харків - Ужгород, 21 вагон, 09:40
- Дніпро: Поїзд 203/204 Дніпро - Чоп, 18 вагонів, 11:00 та 215/216 Дніпро - Чоп, 15 вагонів, 19:00
- Кривий Ріг: Поїзд 219/220 Кривий Ріг - Чоп, 15 вагонів, 12:00 та 221/222 Кривий Ріг - Львів, 12 вагонів, 15:00
- Одеса: Поїзд 238/237 Одеса - Ужгород, 19 вагонів, 22:32