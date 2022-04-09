Перелік евакуаційних поїздів на 10 березня 2022 року: по Україні та міжнародні

Перелік евакуаційних поїздів на 10 березня 2022 року: по Україні та міжнародні

Для всіх охочих виїхати за кордон чи переїхати в інший регіон України "Укрзалізниця" все ще пускає евакуаційні поїзди. Читайте в матеріалі ТСН.ua про евакуаційні рейси на 10 березня 2022 року.

В "Укрзалізниці" оприлюднили перелік евакуаційних поїздів на 10 березня 2022 року. Як і раніше проїзд в них повністю безкоштовний для всіх категорій населення.

Евакуаційні поїзди по станції Київ

06:23 - №114, 142 Львів - Лиман

07:00 - №722 Дарниця - Харків

07:00 - №732 Дарниця - Дніпро

08:00 - №705 Дарниця - Львів

12:06 - №45 Ужгород - Лиман

13:34 - №114/142 Лиман - Львів

14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ

14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський

15:02 - №55 Київ - Рахів

17:00 - №743 Київ - Львів

17:12 - №13 Київ - Солотвино

17:42 - №792 Київ - Кременчук

17:42 - №790 Київ - Кропивницький

18:30 - №81 Київ - Ужгород

19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ

19:48 - №95 Київ - Рахів

20:05 - №29 Київ - Ужгород

20:12 - №49 Київ - Трускавець

20:21 - №59 Київ - Чоп

20:21 - №57 Київ - Ворохта

21:07 - №38 Київ - Запоріжжя

21:15 - №105 Київ - Одеса

21:22 - №97 Київ - Ковель

21:50 - №15 Харків - Рахів

22:03 - №149 Полтава - Чернівці

22:22 - №7 Київ - Чернівці

22:37 - №91 Київ - Львів

22:47 - №46 Лиман - Ужгород

23:46 - №771 Київ - Хмельницький

Евакуаційні поїзди по станції Харків

04:11 - №114, 142 Лиман - Львів

07:15 - ІС+ Харків - Львів

08:00 - ІС+ Харків - Львів

12:36 - №46 Лиман - Ужгород

14:00 - ІС+ Харків - Львів

14:39 - №114, 142 Львів - Лиман

15:09 - №15 Харків - Рахів

17:00 - №723 Харків - Львів

19:27 - №795 Харків - Дніпро

21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ

21:43 - №7 Харків - Одеса

22:40 - №45 Ужгород - Лиман

Евакуаційні поїзди по станції Вінниця

00:28 - №105 Київ - Одеса

00:58 - №078 Одеса - Ковель

01:05 - №041 Дніпро - Трускавець

02:35 - №771 Київ - Хмельницький

03:42 - №060 Чоп - Київ

03:42 - №058 Ворохта - Київ

03:54 - №106 Одеса - Київ

04:31 - №081 Ужгород - Київ

04:42 - №050 Трускавець - Київ

06:03 - №056 Рахів - Київ

06:47 - №770 Кам’янець-Подільський - Київ

16:41 - №772 Хмельницький - Київ

17:20 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський

18:07 - №055 Київ - Рахів

20:50 - №716 Львів - Київ

21:45 - №081 Київ - Ужгород

22:32 - №042 Трускавець - Дніпро

23:17 - №049 Київ - Трускавець

23:26 - №057 Київ - Ворохта

23:26 - №059 Київ - Чоп

Евакуаційні поїзди по станції Запоріжжя

11:07 - №006 Рахів - Запоріжжя

12:20 - №120 Запоріжжя - Львів

14:45 - №005 Запоріжжя - Рахів

Евакуаційні поїзди по станції Дніпро

06:23 - №796 Дніпро - Харків

08:16 - №738 Запоріжжя - Київ

14:00 - №732 Дніпро - Львів

14:26 - №41 Дніпро - Трускавець

16:39 - №6 Запоріжжя - Рахів

Міжнародні евакуаційні поїзди

Польща

№ 7603/7604 Львів - Пшемисль о 00:40

№ 7605/7606 Львів - Пшемисль о 05:27

№35/36 (Одеса) Львів - Пшемисль о 07:10

№ 907/908 Дніпро - Хелм о 08:00

№ 7607/7608 Львів - Пшемисль о 08:52

№ 916/915 Кривий Ріг - Хелм о 10:30

№ 902/901 Запоріжжя - Хелм о 11:00

№ 7609/7610 Львів - Пшемисль о 12:12

№ 7616/7617 Львів - Хелм о 14:00

№ 7611/7612 Львів - Пшемисль о 15:40

№ 67/68 Київ - Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм)

№ 7601/7602 Львів - Пшемисль о 19:55

№ 7618/7619 Львів - Хелм о 20:30

Угорщина

Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.

Словаччина

Поїзд Чоп - Чиєрна-над-Тісоу - Кошице вирушатиме о 10:35 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 13:49.

Румунія

Одеська залізниця спільно з Дунайським пароплавством запустила новий евакуаційний маршрут Одеса - Тульча (Румунія): о 23:23 з одеського вокзалу вирушає 4-вагонний поїзд до Ізмаїла з пересадкою на катер до Тульчі. Прибуття до Румунії о 10:30, рейс повністю безкоштовний.

Додаткові евакуаційні поїзди по Україні

Упродовж дня "Укрзалізниця" буде призначати додаткові евакуаційні рейси в залежності від пасажиропотоку. Наразі були анонсовані такі поїзди: