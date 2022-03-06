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Евакуаційні рейси: як та куди йдуть потяги з Дніпра, Запоріжжя та Кривого Рогу

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Евакуаційні рейси: як та куди йдуть потяги з Дніпра, Запоріжжя та Кривого Рогу

УНІАН

"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси.

"Укрзалізниця" продовжує евакуацію цивільного населення з прифронтових міст.

Дніпро

Так, вже о 09:00 6 березня з Дніпра рушає перший прямий рейс на Хелм (Польща) - звідти зручні пересадки до великих польських міст, включно зі столицею, безкоштовно.

"Приміськими поїздами відправляємось до П'ятихаток о 10:00 з подальшою пересадкою у львівському напрямку. Рівно о 12:00 відкриваємо посадку на додатковий евакуаційний рейс якісними купейними вагонами до Львова. Hyundai Rotem до Києва, а також спальні вагони до Трускавця і Рахова - по обіді за графіком, починаючи з 14:00", - йдеться у повідомленні. 

Запоріжжя

"Після рекордних 16 тисяч за добу продовжуємо везти ваших дітей та жінок у безпечне місце. Приміськими поїздами відправляємось до П'ятихаток о 8:15. Прямий рейс на Хелм (Польща) об 11:00. 12:30 - додатковим рейсом на Львів, у другій половині дня за розкладом", - розповіли в "Укрзалізниці".

Кривий Ріг

"Запрошуємо на евакуаційні рейси елктричкою Кривий Ріг - Пятихатки - Львів, починаючи з 09:30. Додатково призначаємо рейс Кривий Ріг - Львів - Чоп о 12:00. Слідкуйте за оголошеннями вокзального диктора, щоб не пропустити посадку, можливі оперативні зміни графіку", - додали в "Укрзалізниці".

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За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
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