Евакуаційні рейси: як та куди йдуть потяги з Дніпра, Запоріжжя та Кривого Рогу

Евакуаційні рейси: як та куди йдуть потяги з Дніпра, Запоріжжя та Кривого Рогу

"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси.

"Укрзалізниця" продовжує евакуацію цивільного населення з прифронтових міст.

Дніпро

Так, вже о 09:00 6 березня з Дніпра рушає перший прямий рейс на Хелм (Польща) - звідти зручні пересадки до великих польських міст, включно зі столицею, безкоштовно.

"Приміськими поїздами відправляємось до П'ятихаток о 10:00 з подальшою пересадкою у львівському напрямку. Рівно о 12:00 відкриваємо посадку на додатковий евакуаційний рейс якісними купейними вагонами до Львова. Hyundai Rotem до Києва, а також спальні вагони до Трускавця і Рахова - по обіді за графіком, починаючи з 14:00", - йдеться у повідомленні.

Запоріжжя

"Після рекордних 16 тисяч за добу продовжуємо везти ваших дітей та жінок у безпечне місце. Приміськими поїздами відправляємось до П'ятихаток о 8:15. Прямий рейс на Хелм (Польща) об 11:00. 12:30 - додатковим рейсом на Львів, у другій половині дня за розкладом", - розповіли в "Укрзалізниці".

Кривий Ріг

"Запрошуємо на евакуаційні рейси елктричкою Кривий Ріг - Пятихатки - Львів, починаючи з 09:30. Додатково призначаємо рейс Кривий Ріг - Львів - Чоп о 12:00. Слідкуйте за оголошеннями вокзального диктора, щоб не пропустити посадку, можливі оперативні зміни графіку", - додали в "Укрзалізниці".