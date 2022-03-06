Евакуаційні рейси: як та куди йдуть потяги з Дніпра, Запоріжжя та Кривого Рогу

"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси.
"Укрзалізниця" продовжує евакуацію цивільного населення з прифронтових міст.
Дніпро
Так, вже о 09:00 6 березня з Дніпра рушає перший прямий рейс на Хелм (Польща) - звідти зручні пересадки до великих польських міст, включно зі столицею, безкоштовно.
"Приміськими поїздами відправляємось до П'ятихаток о 10:00 з подальшою пересадкою у львівському напрямку. Рівно о 12:00 відкриваємо посадку на додатковий евакуаційний рейс якісними купейними вагонами до Львова. Hyundai Rotem до Києва, а також спальні вагони до Трускавця і Рахова - по обіді за графіком, починаючи з 14:00", - йдеться у повідомленні.
Запоріжжя
"Після рекордних 16 тисяч за добу продовжуємо везти ваших дітей та жінок у безпечне місце. Приміськими поїздами відправляємось до П'ятихаток о 8:15. Прямий рейс на Хелм (Польща) об 11:00. 12:30 - додатковим рейсом на Львів, у другій половині дня за розкладом", - розповіли в "Укрзалізниці".
Кривий Ріг
"Запрошуємо на евакуаційні рейси елктричкою Кривий Ріг - Пятихатки - Львів, починаючи з 09:30. Додатково призначаємо рейс Кривий Ріг - Львів - Чоп о 12:00. Слідкуйте за оголошеннями вокзального диктора, щоб не пропустити посадку, можливі оперативні зміни графіку", - додали в "Укрзалізниці".
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - понад 10 000 осіб,
- танків ‒ 269 од,
- бойових броньованих машин ‒ 945 од,
- артилерійських систем – 105 од,
- РСЗВ - 50 од,
- засоби ППО - 19 од,
- літаків – 39 од (уточнюється),
- гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки - 409 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.