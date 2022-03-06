Евакуацію мирного населення "зеленим" коридором з Маріуполя підтвердили у ЦПД при РНБО України

Евакуацію мирного населення "зеленим" коридором з Маріуполя підтвердили у ЦПД при РНБО України

З 10:00 до 21:00 у місті встановлено режим тиші.

Центр протидії дезинформації при РНБО України підтвердив дані Донецької обласної військово-цивільної адміністрації щодо евакуації мирного населення.

Тож, сьогодні, 6 березня, з 10:00 до 21:00 у місті встановлено режим тиші.

З 12:00 розпочинається евакуація мирного населення.

Гуманітарний коридор пролягає наступним маршрутом: Маріуполь - Портівське - Мангуш - Республіка - Розівка - Більмак - Пологи - Оріхів - Запоріжжя

Локації для збору людей надані наступні:

СК «Іллічівець» (пр. Нахімова, 53),

Драматичний театр (Театральна площа, 1),

Кальміуська районна адміністрація – (пр. Металургів, 193)

Можна виїхати з міста на особистому транспорті, рухаючись у колоні муніципального транспорту (винятково за автобусами)

У голові колони буде забезпечено супровід Червоного Хреста

Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

Додамо, що пересуватися по маршруту коридора можна особистим транспортом, рухаючись у колоні муніципального транспорту (виключно за автобусами). В голові колони буде забезпечено супровід Червоного Хреста. Прохання до всіх водіїв, що виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте транспорт максимально.