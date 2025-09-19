Евакуація дуже ускладнена: стало відомо, скільки людей ще залишається у Куп'янську

Обстріли Куп'янська / © Олег Синєгубов

У Купʼянську станом на сьогодні залишається дещо більше ніж 800 людей. Ситуація критична.

Про це розповів голова Купʼянської РДА Андрій Канашевич.

«Але те ж саме можна говорити і про села, які наближені до міста. Евакуація на сьогоднішній день суттєво ускладнена, тому що вивозити доводиться в достатньо важких і небезпечних умовах», — повідомив голова Купʼянської РДА Андрій Канашевич.

Він додав, що, за підрахунками РДА, у місті залишається дещо більше як 800 людей. Але цифра може бути неточною.

«Останній час важко вести статистику. Є люди, які виїжджають самостійно. Суттєво збільшується кількість поранених», — завершив Канашевич.

Нагадаємо, інформація про те, що російські окупанти дісталися центру Куп’янська, не відповідає дійсності. Це — банальна дезінформація, мета якої посіяти паніку серед людей. Насправді ж українські захисники ведуть операцію із блокування та знищення диверсійних груп росіян, яким вдалося проникнути на околиці міста.

Так, ЗСУ пошкодили та затопили газопровідну трубу, якою росіяни переправляли своїх солдатів до міста, і тепер диверсанти намагаються перетинати річку Оскіл на плотах і човнах.

«Інформація про бойові дії в центрі міста не відповідає дійсності. Окупанти діють на півночі Куп’янська, куди їм вдалося інфільтруватися з районів населених пунктів Радьківка та Голубівка», — наголосив спікер ОСУВ «Дніпро» Олексій Бєльський.