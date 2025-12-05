Евакуація з Донеччини: за два тижні у безпечні регіони розселили майже 90 людей

Евакуація / © Associated Press

За останні два тижні з Донецької області евакуювали та безкоштовно розселили майже 90 осіб у безпечних регіонах України. Про це повідомив заступник начальника управління — начальник відділу з питань надання соціальних послуг Департаменту соцзахисту населення Донецької ОВА Дмитро Пожарський під час онлайн-брифінгу, пише Укрінформ.

За словами посадовця, люди були розселені в Одеській, Львівській, Полтавській, Кіровоградській, Вінницькій та Івано-Франківській областях. Окремо сім’ї з дітьми направляли до шелтерів благодійної організації Save Ukraine у Київській, Черкаській та Вінницькій областях.

Пожарський зазначив, що всі переміщення відбувалися у тісній співпраці з партнерами, зокрема з Укрзалізницею, та за підтримки понад 30 благодійних організацій, які допомагають з евакуацією.

«Евакуація триває. Закликаємо людей звертатися до своїх військових адміністрацій і не наражатися на небезпеку, бо місця для розселення є», — наголосив він.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення з підконтрольної Україні частини Донеччини евакуювали понад 1 млн 317,6 тис. цивільних, серед них понад 201,7 тис. дітей і 47,3 тис. осіб з інвалідністю.

Станом на 3 грудня 2025 року на підконтрольній території області залишаються 196,2 тис. цивільних мешканців.

