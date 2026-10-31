Евакуація з Олешок. / © Телеграм-канал Кирила Буданова

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Відбулася гуманітарна операція — евакуація мешканців окупованих Олешків Херсонської області. У суботу, 31 жовтня, сотні людей повернулися ні підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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За його словами, що під час режиму тиші на Херсонському напрямку вдалося розмінувати дороги до Олешок і доправити туди гуманітарні вантажі.

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«Люди, які потребували евакуації, були вивезені з міста та навколишньої громади. Станом на цей час українські громадяни перетнули кордон України на Чернігівщині», — повідомив глава держави.

Зеленський наголосив на важливості злагодженої роботи урядових структур, обласної та місцевої влади, щоб допомогти евакуйованим адаптуватися. Також Україна розраховує зберегти гуманітарний доступ до Олешок.

Президент подякував США та першій леді Меланії Трамп за посередництво, Силам оборони — за гарантування безпеки гуманітарної операції, а омбудсману Дмитру Лубінцю та його команді — за реалізацію місії.

«Коли є увага світу, є порятунок людей. Потрібні й наступні деескалаційні кроки та реальне наближення миру», — наголосив український лідер.

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Евакуація з Олешків — подробиці

Вчора вдень колона із жителями Олешків залишила місто. Для евакуації понад 750 людей залучили 25 автобусів. Зауважимо, вчетверо більше мешканців захотіли евакуюватися на підконтрольну Україні територію, ніж до Росії. Водночас, за наявною інформацією, кілька сотень жителів залишилися в окупованому місті, попри значні руйнування та відсутність газу, електроенергії й водопостачання.

Зауважимо, що до Олешків доставили гуманітарну допомогу: продукти харчування, медикаменти, питну воду, засоби гігієни та пальне для генераторів.

Українська делегація, що брала участь в організації гуманітарного коридору, супроводжувала людей до російської Анапи. Звідти представників і евакуйованих доправили чотирма літаками до Гомеля у Білорусі, а вже звідти вони вирушили автобусами до України.

Евакуація жителів Олешків до України. / © ВВС

Перемир’я в Олешків — що відомо

У ніч проти 27 жовтня о 03:00 в окупованих Олешках офіційно запровадили режим тиші. Він буде тривати до 22:59 неділі, 1 листопада.

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Згодом Україна та Росія підтвердили початок перемир’я, якого вдалося досягти за ініціативи першої леді США Меланії Трамп. Через 80 годин після початку локального припинення вогню вона заявила, що люди готуються до евакуації. З її слів, гуманітарні заходи відбуваються завдяки домовленостям між Києвом і Москвою.

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