Евакуація з Олешків: Лубінець назвав три категорії містян і що вони хотіли

Дмитро Лубінець / © Дмитро Лубінець facebook

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Режим тиші, який діяв від 27 жовтня до 1 листопада в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині, завершився. За цей час українській стороні вдалося доставити гуманітарну допомогу місцевим жителям і вивезти з міста цивільних, які хотіли евакуюватися.

Про результати спецоперації під час пресконференції повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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«У нас є підтвердження, що і Російська Федерація, і Україна виконали всі взяті на себе зобов’язання в рамках проведення цієї гуманітарної місії. Я зі свого боку хочу підкреслити, що саме Україна виступала з ініціативою пошуку будь-якого формату для того, щоб врятувати наших громадян. Наступний був крок — це розмінування логістичного маршруту дороги до Олешків. Так сталося, що є три категорії громадян, які просили про окремий вид допомоги. Перше — це громадяни, які захотіли залишитись в Олешках фізично. Для цієї категорії ми привезли достатньо велику гуманітарну допомогу. Наступна категорія громадян, які попросили допомогти їм виїхати з Олешок і фізично приїхати до України.

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І третя категорія — це громадяни, які попросили про допомогу виїхати і залишитись на території, яку контролює Російська Федерація. Це і тимчасово окуповані території України, і сама територія Російської Федерації», — сказав він.

Евакуація з Олешків — що відомо

31 жовтня українці з Олешків перетнули білорусько-український кордон на Чернігівщині. Їх вивезли з окупованого росіянами міста. Спочатку їх везли автобусами до російської Анапи, звідти літаками — до Білорусі, а потім — автобусами до України.

Ця гуманітарна операція стала можливою завдяки тимчасовому припиненню вогню в районі Олешок. Вона зайняла майже добу.

Це була перша від початку війни спільна місія Росії та України. Український омбудсмен Дмитро Лубінець також запропонував зробити гуманітарні місії під координацією першої леді США Меланії Трамп регулярними.

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Жодна зі сторін не повідомила про порушення після набрання чинності перемир’я.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не планує аналогічних спецоперацій. Олешки — це виняток.

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