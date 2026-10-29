Руйнування в окупованих Олешках станом на 28 жовтня / © Associated Press

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На сьогодні залишається відкритим питання безпеки та подальшого маршруту евакуйованих з окупованих Олешок через Росію та Білорусь до підконтрольної Україні території. Окрім того, армія РФ може скористатися припиненням вогню для відновлення своїх сил на Херсонщині.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Український омбудсман Дмитро Лубінець та російська уповноважена з прав людини Яна Лантратова 28 жовтня заявили, що впродовж перших 30 годин після початку дії домовленості про припинення вогню в Олешках не було зафіксовано її порушень. Режим набув чинності вранці 27 жовтня.

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Перша леді США Меланія Трамп 27 жовтня зазначила, що домовленість передбачає обмежене припинення вогню також у кількох інших, не названих нею районах Херсонщини. Це має забезпечити безпечне пересування гуманітарних конвоїв. Водночас джерела BBC повідомили, що режим припинення вогню фактично поширюється на всю Херсонську область.

Евакуація з Олешок через Росію та Білорусь

Наступного дня Fox News оприлюднив фотографії документа з умовами домовленості. З них випливає, що 31 жовтня українська делегація та жителі Олешок, які хочуть евакуюватися на підконтрольну Україні територію, мають вирушити до Анапи Краснодарського краю РФ. Звідти їх планують доправити до Гомеля в Білорусі.

Водночас оприлюднена Fox News частина домовленості не містить інформації про те, як після прибуття до Білорусі евакуйовані жителі Олешок та українська делегація зможуть потрапити на територію України, яка перебуває під контролем українського уряду.

Як армія РФ може скористатися припиненням вогню на Херсонщині

Із фотографій документа з умовами припинення вогню випливає, що відповідальність за його дотримання покладена на російське угруповання військ «Дніпро». 27 жовтня міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов відвідав це угруповання та провів зустріч із його командувачем — генерал-полковником Михайлом Теплінським. За даними Міноборони, основною темою їхньої розмови стало використання російських безпілотних систем у цьому районі.

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Водночас, як зазначили аналітики ISW, російські військові можуть скористатися обмеженим режимом припинення вогню для поповнення та відновлення своїх сил на Херсонщині.

Також наразі немає чіткої інформації про те, як російська влада поводитиметься з українцями, яких евакуюють з Олешок. Зокрема, невідомо, чи матимуть вони справді вільний вибір без примусу щодо повернення на вільну територію України.

Евакуація з Олешок — останні новини

Нагадаємо, за інформацією Fox News із посиланням на документи, Україна та Росія підписали в Білорусі домовленість про регулярні гуманітарні місії на Херсонщині (не рідше разу на місяць) за посередництва першої леді США Меланії Трамп. Першим етапом стала місія в окупованих Олешках. Вона передбачає локальний режим тиші, розмінування, доставку продуктів, води й медикаментів, допуск лікарів, а також безпечний виїзд цивільних.

Меланія Трамп повідомила, що до Олешок вирушили четверо американських журналістів із Newsmax. Вони працюватимуть спільно з російськими та українськими гуманітарними лідерами як нейтральні спостерігачі, щоб незалежно документувати перебіг гуманітарної місії.

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