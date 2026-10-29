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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Евакуація з Олешок: туди вирушила українська делегація з Лубінцем — які плани (оновлено)

Зокрема, Дмитро Лубінець анонсував роботу над створенням умов для безпечного виїзду жителів Олешок.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Омбудсман Дмитро Лубінець

Омбудсман Дмитро Лубінець / © Дмитро Лубінець facebook

Доповнено додатковими матеріалами

Українська делегація на чолі з уповноваженим з прав людини Дмитром Лубінцем 29 жовтня вирушила в напрямку окупованих Олешок. Подробиці щодо перебігу операції повідомлятимуть у міру появи зв’язку.

Про це повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та згодом підтвердив сам омбудсман.

За словами нардепа, що у напрямку Олешок у четвер виїхала українська делегація на чолі з Лубінцем.

«Будемо спостерігати і повідомляти про хід операції, щойно з’являтиметься зв’язок. Бережіть себе, хлопці», — йдеться в короткій заяві Арахамії.

«Підтверджую: я разом з українською делегацією вирушив у напрямку Олешок для реалізації гуманітарної місії», — написав Лубінець у Мережі.

За його словами, планується доставити гуманітарну допомогу мешканцям, які залишаються в місті, а також відбуватиметься робота над створенням умов для безпечного виїзду людей.

«Зосереджені на головному — зробити все можливе для людей, які чекають на допомогу», — наголосив омбудсман.

Гуманітарна операція в Олешках — останні новини

Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп повідомила, що четверо американських журналістів із телеканалу Newsmax працюватимуть в Олешках як нейтральні спостерігачі. Вони незалежно документуватимуть перебіг гуманітарної місії.

29 жовтня Лубінець повідомив, що в Олешках уже 54 год. триває погоджений режим тиші без жодних порушень. Наразі фахівці успішно проводять розмінування маршрутів, формують гуманітарний вантаж для доставлення містянам та готують безпечний виїзд цивільних.

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