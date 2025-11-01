ТСН у соціальних мережах

17
2 хв

Евакуація з прифронтових регіонів: за 5 місяців врятовано понад 121 тисячу людей

В Україні триває масштабна евакуація мирного населення з прифронтових територій.

Евакуація

Евакуація / © Головне управління ДСНС у Рівненській області

З прифронтових територій України продовжується евакуація цивільного населення у більш безпечні області. За даними Міністерства розвитку громад та територій станом на 31 жовтня 2025 року, з небезпечних регіонів евакуйовано понад 121,5 тисячі осіб, серед яких близько 14 тисяч дітей та майже 4 тисячі людей з обмеженою мобільністю.

Найбільшу кількість людей вивезено з Донецької області — понад 84 тисячі осіб, серед них 9,2 тис. дітей. У Дніпропетровській області евакуйовано понад 23,9 тис., у Харківській — понад 5,1 тис., у Сумській — більше 4,1 тис., у Херсонській — понад 3,4 тис., а в Запорізькій — близько 800 осіб.

В Україні нині функціонує 20 транзитних центрів. Найбільше — у Дніпропетровській області (8 центрів), а також у Сумській (5), Харківській (2), Волинській (3), Миколаївській (1) та Запорізькій (1).
У цих пунктах евакуйовані отримують гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну та соціальну допомогу, відновлюють документи та оформлюють виплати.

З початку серпня 2024 року транзитний пункт у Павлограді прийняв майже 36 тисяч осіб, у Лозовій — понад 10 тисяч, а у Волоському — більше 4,7 тисячі.

Після евакуації люди можуть скористатися безоплатними місцями тимчасового перебування (МТП). В Україні діє 1111 таких пунктів із загальною кількістю понад 80,5 тис. ліжко-місць, з яких 7,8 тис. — вільні. Для осіб з інвалідністю створено понад 3,4 тис. місць, наразі доступна 81 вільна позиція.

Найбільше МТП у Дніпропетровській (135), Закарпатській (111), Харківській (78), Кіровоградській (77), Львівській (68), Полтавській (64), Чернівецькій (63), Вінницькій та Івано-Франківській (по 60), Рівненській (58) та Хмельницькій (57) областях.

Евакуація здійснюється у взаємодії між ДСНС, Нацполіцією, місцевими громадами, волонтерами та міжнародними партнерами. На прифронтових територіях діють спеціальні підрозділи — «Фенікс» (ДСНС) та «Білий янгол» (Нацполіція), оснащені броньованими машинами та медичним обладнанням.

Міністерство соціальної політики спільно з громадами також організовує перевезення маломобільних громадян до лікарень і спецзакладів.

Головною метою залишається забезпечення належних умов проживання для вразливих категорій населення та розширення мережі пунктів тимчасового розміщення у безпечних регіонах України.

17
