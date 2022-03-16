Евакуйовані мешканці Маріуполя можуть сьогодні виїхати на Захід України

Рейси із Запоріжжя до більш безпечних міст плануються і в наступні дні.

Люди, які були евакуйовані із Маріуполя до Запоріжжя, можуть сьогодні виїхати залізницею до Чопа.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Мешканці Маріуполя, як і інші пасажири, можуть скористатись будь-яким із сьогоднішніх рейсів із Запоріжжя - до Чопа о 18:00 або до Києва о 21:38.

На залізничному вокзалі Запоріжжя розгорнутий волонтерський штаб, де можна отримати їжу, воду та обігрітись.

"Укрзалізниця" також повідомила, що рейси із Запоріжжя до більш безпечних міст плануються і в наступні дні.

Нагадаємо, понад дві тисячі евакуйованих із Маріуполя дісталися Запоріжжя.

Укрзалізниця опублікувала графік руху додаткових евакуаційних потягів.

