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Евакуйовані мешканці Маріуполя можуть сьогодні виїхати на Захід України

Евакуйовані мешканці Маріуполя можуть сьогодні виїхати на Захід України

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Евакуйовані мешканці Маріуполя можуть сьогодні виїхати на Захід України

УНІАН

Рейси із Запоріжжя до більш безпечних міст плануються і в наступні дні.

Люди, які були евакуйовані із Маріуполя до Запоріжжя, можуть сьогодні виїхати залізницею до Чопа. 

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Мешканці Маріуполя, як і інші пасажири, можуть скористатись будь-яким із сьогоднішніх рейсів із Запоріжжя - до Чопа о 18:00 або до Києва о 21:38. 

На залізничному вокзалі Запоріжжя розгорнутий волонтерський штаб, де можна отримати їжу, воду та обігрітись. 

"Укрзалізниця" також повідомила, що рейси із Запоріжжя до більш безпечних міст плануються і в наступні дні.

Нагадаємо, понад дві тисячі евакуйованих із Маріуполя дісталися Запоріжжя.

Укрзалізниця опублікувала графік руху додаткових евакуаційних потягів.
 

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