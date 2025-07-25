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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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98
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Евакуйованих з-під Покровська жінок із тваринами виганяють із села на Вінниччині

Господиня будинку не заперечувала проти поселення жінок із тваринами, оскільки знала, що вони стерильні та щеплені.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Евакуйовані з-під Покровська

Евакуйовані з-під Покровська жінки із тваринами / © Facebook Лали Тарапакіної

У селі Добрянка, що на Вінниччині, місцеві мешканці заборонили поселятися двом старшим жінкам, яких напередодні евакуювали з-під Покровська. Причина в тому, що вони приїхали разо із 11 собаками та 34 котами, яких вирішили врятувати з-під російських обстрілів.

Про це повідомила увечері в п’ятницю, 25 липня, в дописі на своїй Facebook-сторінці волонтерка та громадська діячка Лала Тарапакіна.

За її словами, евакуація відбувалася з міста Білицького за сприяння «Білого янгола», а житло у селі поблизу кордону з Молдовою знайшли волонтери.

Господиня будинку не заперечувала проти поселення жінок із тваринами, оскільки знала, що вони стерильні та щеплені.

«Ми організували перевезення — всю цю родину та пару мішків з мотлохом, перевіз краматорський волонтер Микола. Дорога зайняла близько доби, всі змучились… Але доїхали. Біля будинку наших бабусь чекали односельці, які забороняли вигружати собак, щоб напоїти їх. Забороняли вселятися… Основна претензія — в селі не потрібні ваші 11 собак», — повідомила Лала Тарапакіна.

Волонтерка повідомила, що поліція, яку викликали на місце події, так само, як і місцевий староста, підтримала позицію селян. Жінкам, яких евакуювали з-під Покровська, виписали акт з вимогою виселення впродовж 3 днів. Щоправда, копію документа на руки вимушеним переселенцям не видали.

«Вчора ми вивезли їх з 3,5 км від лінії бойового зіткнення, під усіма видами дронів. Нам потрібно нове надійне рішення, нове житло», — звернулася до користувачів соцмережі відома громадська діячка, наголосивши, що буде боротися, щоб юридично довести недопустимість таких дій.

Нагадаємо, 25 липня у Донецькій області розпочали примусову евакуацію родин із дітьми з міста Добропілля та ще кількох населених пунктів.

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