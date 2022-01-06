Евакуювали людей і вимкнули електроенергію: у Тернопільській області перекинувся бензовоз (фото)

Внаслідок аварії розгерметизувалась цистерна і пальне вилилось на дрогу.
У середу, 5 січня, на автодорозі М-19 "Доманове - Ковель - Чернівці – Тереблече", в селищі Нагірянка Чортківського району Тернопільської області перекинулась сідельна автоцистерни з бензином. Аварія сталась близько 20:00.
Про це повідомили у пресслужі ДСНС області.
Внаслідок аварії відбулася розгерметизація цистерни, з якої вилилось пальне на узбіччя автодороги.
"З метою запобігання виникнення пожежі та вибуху створено пінну подушку та виконано обвалування з піску для обмеження розтікання пального", - розповіли надзвичайники.
Через це з восьми прилеглих будинків евакуювали мешканців і до прилеглих вулиць вимкнули електропостачання.
Пальне з бензвозу перекачали в резервну автоцистерну.
Всього на місці події працювали 20 рятувальників та 4 одиниці спеціальної техніки служби порятунку.
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